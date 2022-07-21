В Николаеве раздались взрывы

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности!"- написал он.

В Николаевской области была объявлена воздушная тревога в 3:07. О взрывах мэр написал в 3:14.

В Николаевской области 19 июля россияне ранили 43 мирных жителей Баштанского и Николаевского районов.

После жатвы Николаев на день-два закроют для обнаружения коллаборантов.

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