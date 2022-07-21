В Николаеве раздались взрывы
В ночь на 21 июля россияне обстреляли Николаев. В городе раздалось несколько взрывов
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Город снова массированно обстреливают. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности!"- написал он.
В Николаевской области была объявлена воздушная тревога в 3:07. О взрывах мэр написал в 3:14.
- В Николаевской области 19 июля россияне ранили 43 мирных жителей Баштанского и Николаевского районов.
- После жатвы Николаев на день-два закроют для обнаружения коллаборантов.
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