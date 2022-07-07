В Николаеве раздались взрывы
Утром 7 июля жители в Николаеве слышали взрывы
Об этом говорится в приложении "еТревога" и пишет УНИАН.
Тревога в городе была объявлена в 04:34. После нее раздались взрывы.
Местные жители пишут о "прилетах".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.02
-
EUR
Покупка 34.92Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное