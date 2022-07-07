Об этом говорится в приложении "еТревога" и пишет УНИАН.

Тревога в городе была объявлена в 04:34. После нее раздались взрывы.

Местные жители пишут о "прилетах".

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