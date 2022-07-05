В Николаеве раздались взрывы

Об этом говорится в приложении "еТревога" и передает Суспильне.

Официальной информации о взрывах в Николаеве пока нет. Однако они раздались до воздушной тревоги. В свою очередь тревогу объявили в 07:02.

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