В Николаеве раздались взрывы
В субботу, 25 июня, российские окупанты обстреляли Николаев
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в telegram .
По его словам, в городе утром раздались взрывы после сигнала воздушной тревоги.
"В городе раздаются взрывы. Все в укрытие", - написал Сенкевич.
- 25 июня поселок Десна на Черниговщине подвергся ракетным обстрелам .
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