Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в telegram .

По его словам, в городе утром раздались взрывы после сигнала воздушной тревоги.

"В городе раздаются взрывы. Все в укрытие", - написал Сенкевич.

25 июня поселок Десна на Черниговщине подвергся ракетным обстрелам .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb