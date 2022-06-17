В Николаеве раздались взрывы

Об этом сообщили в приложении "Етревога", передает Еспресо.

"Николаев. СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны!" – говорится в сообщении.

Суспильне Николаев написало, что в результате этого в некоторых домах были повреждены окна.

16 июня россияне в очередной раз обстреляли кассетными снарядами жилой квартал Николаева, люди не пострадали.

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