В Николаеве раздались взрывы
Около 7:10 17 июня в Николаеве раздались взрывы, в результате чего в некоторых домах повреждены окна
Об этом сообщили в приложении "Етревога", передает Еспресо.
"Николаев. СМИ сообщают о взрывах. Будьте осторожны!" – говорится в сообщении.
Суспильне Николаев написало, что в результате этого в некоторых домах были повреждены окна.
16 июня россияне в очередной раз обстреляли кассетными снарядами жилой квартал Николаева, люди не пострадали.
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