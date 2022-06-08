В Николаеве раздались взрывы

Об этом Еспресо.TV сообщили местные жители.

Информацию о взрывах в Николаеве также подтвердили в приложении "Тревога".

Воздушная тревога в городе продолжается с 1:15. Информация о взрывах появилась около 2:40.

Официальной информации по состоянию на 2:50 – нет

Новость будет дополняться...

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