В Николаеве раздались взрывы
Ночью с 7 на 8 июня в Николаеве раздались взрывы
Об этом Еспресо.TV сообщили местные жители.
Информацию о взрывах в Николаеве также подтвердили в приложении "Тревога".
Воздушная тревога в городе продолжается с 1:15. Информация о взрывах появилась около 2:40.
Официальной информации по состоянию на 2:50 – нет
Новость будет дополняться...
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