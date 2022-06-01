В Николаеве раздались взрывы

Об этом сообщают местные, информация также появилась в приложении "Тревога".

Взрывы раздались около 19:00. Официальной информации по поводу инцидента в Николаеве пока нет. В городе не объявили воздушную тревогу.

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