Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"В городе раздались несколько взрывов!"- написал он.

Взрывы раздались фактически сразу после объявления воздушной тревоги. О воздушной тревоге сообщили в 19:51. О взрывах мэр написал в 19:52.

Ранее 28 июля в Николаеве оккупанты ракетными ударами разрушили школу, повредили здание университета и два жилых дома. В результате обстрела ранен человек.

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