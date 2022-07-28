В Николаеве раздались несколько взрывов, - мэр
Вечером 28 июля в Николаеве прогремели несколько взрывов
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
"В городе раздались несколько взрывов!"- написал он.
Взрывы раздались фактически сразу после объявления воздушной тревоги. О воздушной тревоге сообщили в 19:51. О взрывах мэр написал в 19:52.
- Ранее 28 июля в Николаеве оккупанты ракетными ударами разрушили школу, повредили здание университета и два жилых дома. В результате обстрела ранен человек.
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