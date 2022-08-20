Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич .

"В городе раздались мощные взрывы. Снова объявлена воздушная тревога по всей области - 02:57", - отметил мэр города.

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