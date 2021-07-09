Об этом сообщает пресс-служба полиции.



В Николаеве произошла драка со стрельбой.



С места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета.



Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.



Следователи отделения полиции 2-го Николаевского районного управления полиции открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УК.

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