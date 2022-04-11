В Николаеве произошел взрыв, ранен один человек, - Ким
В Николаеве прогремел сильный взрыв, сообщается о потерпевшем
Об этом написал глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
"Пока раненый охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем сработало ПВО или долетело все-таки". – отметил он.
Ким добавил, что в результате взрыва произошел пожар в лесу. Его уже ликвидировали.
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