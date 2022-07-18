В Николаеве прогремело около 10 взрывов

Об этом написал мэр Николаева Александр Сенкевич в телеграмм.

"Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10", - отметил он.

Тревога была объявлена в 3:06, после этого раздались взрывы.

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