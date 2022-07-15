Россияне нанесли удары по двум университетам Николаева: выпустили не менее 10 ракет, есть раненые
Утром 15 июля в Николаеве были слышны взрывы. РФ нанесла удары по двум университетам города, выпустив не менее 10 ракет
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня российско-террористы атаковали 2 крупнейших университета Николаева. По меньшей мере 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран утверждать, что Россия является тем, кем она на самом деле - террористом", - написал он.
На местах уже работают спасатели и аварийные бригады. Пока известно о двух раненых.
"На этот раз рашисты устроили по Николаеву около 7:50 утра, хорошо зная, что именно в это время на улицах уже много людей. Настоящие террористы!" - подчеркнул глава горсовета Александр Сенкевич.
Тревога в городе была объявлена в 7:40. После этого прогремело свыше 10 взрывов.
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