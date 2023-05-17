В Николаеве прогремели взрывы, возникло несколько пожаров, ранена женщина
Во время масштабной воздушной тревоги вечером 16 мая раздались взрывы в Николаеве.
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в городе вспыхнули пожары после взрывов.
"Имеем пожары после взрывов. Прошу николаевцев не распространять фото/видео с мест прилетов или камер видеонаблюдения. Все службы отработают - после отбоя дадим официальную информацию", - написал он в 23:35.
Одной из "военных целей", в которую попали россияне в Николаеве, стал супермаркет. Это видно из фотографии, которую глава Николаевской ОВА Виталий Ким изложил в телеграм-канале.
Перед этим Виталий Ким призвал жителей города соблюдать осторожность, отдельно вспомнив об Ингульском районе.
Впоследствии Ким намекнул, что одно из мест, куда произошло попадание, "засветили" из-за геолокации любители фотографировать прилеты.
Также он сообщил, что известно о пострадавшей в результате обстрелов. Женщина получила осколочное ранение.
Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 23:09 16 мая. Отбой воздушной тревоги - в 00:12 уже нового дня, 17 мая.
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