Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в телеграме.

В 14:09 Александр Сенкевич сообщил о 2 раненых и одном погибшем в результате обстрелов Николаева российскими оккупантами.

"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их доставили в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение. Собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Районы поражения и все другие подробности сообщу вам впоследствии", - пишет городской голова Николаева в телеграме .

Ранее сообщалось, что сегодня в 12:57 раздались взрывы в городе.

"Николаев – взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - пишет Сенкевич.

Также сообщается, что в 12:53 в городе объявили воздушную тревогу.

Новость дополняется.

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