В Николаеве гремели взрывы. Сообщают о двух раненых и одном погибшем, - мэр
Сегодня в 12:57 в Николаеве прогремели взрывы, два человека ранены, один погиб
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в телеграме.
В 14:09 Александр Сенкевич сообщил о 2 раненых и одном погибшем в результате обстрелов Николаева российскими оккупантами.
"По предварительной информации, в результате дневных обстрелов два человека получили ранения, их доставили в больницу. Еще один человек умер по дороге в медучреждение. Собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Районы поражения и все другие подробности сообщу вам впоследствии", - пишет городской голова Николаева в телеграме .
Ранее сообщалось, что сегодня в 12:57 раздались взрывы в городе.
"Николаев – взрывы! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - пишет Сенкевич.
Также сообщается, что в 12:53 в городе объявили воздушную тревогу.
Новость дополняется.
- Утром, 18 августа, россияне нанесли ракетные удары по Харькову: возник пожар в админздании, есть погибший
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.29
Покупка 39.29Продажа 40.06
-
EUR
Покупка 39.74Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное