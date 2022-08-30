Об этом информирует в телеграмме городской голова Николаева Александр Сенкевич .

"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом. Прошу всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без насущной нужды", - написал Сенкевич.

В 14:16 Общественное сообщало о взрывах в Николаеве.

Ирина Верещук сообщила , что в Николаевской области могут объявить обязательную эвакуацию.

Также в Николаеве задержан вражеский корректировщик, который предоставлял координаты учебных заведений оккупантам.

В ночь на 29 августа российские войска обстреливали Николаевский и Баштанский районы, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Николаеве днем 29 августа россияне обстреляли ракетами дома и учебные заведения, двое гражданских погибли, еще 24 ранены.

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