В Николаеве прогремели взрывы, есть погибший
Около двух часов дня в Николаеве прогремели взрывы. Известно, что один человек погиб и еще один ранен
Об этом информирует в телеграмме городской голова Николаева Александр Сенкевич .
"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом. Прошу всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без насущной нужды", - написал Сенкевич.
В 14:16 Общественное сообщало о взрывах в Николаеве.
- Ирина Верещук сообщила , что в Николаевской области могут объявить обязательную эвакуацию.
- Также в Николаеве задержан вражеский корректировщик, который предоставлял координаты учебных заведений оккупантам.
- В ночь на 29 августа российские войска обстреливали Николаевский и Баштанский районы, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
- В Николаеве днем 29 августа россияне обстреляли ракетами дома и учебные заведения, двое гражданских погибли, еще 24 ранены.
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