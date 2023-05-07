В Николаеве прогремели взрывы

Информацию о взрывах в 00:23 подтвердил глава Николаевской ОВ Виталий Ким. В 00:34 стало известно о повторном, 3-м взрыве.

Однако Ким пока не уточняет, сработало ли ПВО.

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 22:06. По состоянию на 00:25 сирены прозвучали на всей территории Украины, кроме западных областей.

Новость будет дополняться...