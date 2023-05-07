В Николаеве прогремели взрывы
В ночь с 6 на 7 мая российские террористы обстреляли Николаев
Информацию о взрывах в 00:23 подтвердил глава Николаевской ОВ Виталий Ким. В 00:34 стало известно о повторном, 3-м взрыве.
Однако Ким пока не уточняет, сработало ли ПВО.
Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 22:06. По состоянию на 00:25 сирены прозвучали на всей территории Украины, кроме западных областей.
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- Вечером субботы, 6 мая, взрыв прогремел в Днепре.
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