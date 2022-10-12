В Николаеве прогремели взрывы
В ночь с 11 на 12 октября жители Николаева слышали взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Николаевской области и Николаеве воздушную тревогу объявили в 00:28. Жители областного центра через несколько минут после этого услышали взрывы.
По состоянию на 00:45 тревога продолжается до сих пор. Местным лучше оставаться в укрытии.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что тревогу объявили "не просто так".
- В ночь с 11 на 12 октября жители Запорожья слышали взрывы. Россия атаковала город ракетами.
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