Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Николаевской области и Николаеве воздушную тревогу объявили в 00:28. Жители областного центра через несколько минут после этого услышали взрывы.

По состоянию на 00:45 тревога продолжается до сих пор. Местным лучше оставаться в укрытии.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что тревогу объявили "не просто так".

В ночь с 11 на 12 октября жители Запорожья слышали взрывы. Россия атаковала город ракетами.

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