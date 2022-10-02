В Николаеве прогремели взрывы
В ночь с 1 на 2 октября жители Николаева слышали взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 01:50. Почти одновременно с сиреной жители города услышали взрывы.
Официальной информации по состоянию на 2:50 нет. Воздушная тревога продолжалась до 3:10, граждан просили оставаться в укрытии до отбоя.
Новость будет дополняться...
- 1 октября враг обстрелял Николаев: попал в жилые дома, мама с трехмесячным ребёнком получили ранения.
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