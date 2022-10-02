В Николаеве прогремели взрывы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 01:50. Почти одновременно с сиреной жители города услышали взрывы.

Официальной информации по состоянию на 2:50 нет. Воздушная тревога продолжалась до 3:10, граждан просили оставаться в укрытии до отбоя.

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1 октября враг обстрелял Николаев: попал в жилые дома, мама с трехмесячным ребёнком получили ранения.

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