Об этом сообщает Еспресо.TV.

Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 00:52. Почти одновременно с сиреной жители города услышали взрывы.

Официальной информации по состоянию на 1:15 нет. Воздушная тревога продолжается, граждан просят оставаться в укрытии до отбоя.

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В ночь на 27 сентября кафиры дважды мощно обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня, повредив ряд гражданских объектов.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что область готова к отопительному сезону на 97%, сейчас происходит тестирование системы.

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