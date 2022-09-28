В Николаеве прогремели взрывы
В ночь с 27 на 28 сентября жители Николаева слышали взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 00:52. Почти одновременно с сиреной жители города услышали взрывы.
Официальной информации по состоянию на 1:15 нет. Воздушная тревога продолжается, граждан просят оставаться в укрытии до отбоя.
Новость будет дополняться...
- В ночь на 27 сентября кафиры дважды мощно обстреляли Николаев из реактивных систем залпового огня, повредив ряд гражданских объектов.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что область готова к отопительному сезону на 97%, сейчас происходит тестирование системы.
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