Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1:11 в Николаеве и области объявили о воздушной тревоге, жителей призвали пройти к укрытию.

Информация о взрывах появилась в 1:20. Официальной информации пока нет, но в городе виден дым.

Новость будет дополняться...

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