В Николаеве прогремели взрывы
В ночь с 13 на 14 сентября жители Николаева услышали мощные взрывы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1:11 в Николаеве и области объявили о воздушной тревоге, жителей призвали пройти к укрытию.
Информация о взрывах появилась в 1:20. Официальной информации пока нет, но в городе виден дым.
Новость будет дополняться...
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