В Николаеве прогремели взрывы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 00:50. Взрывы в городе начались еще около 00:30.

Официальной информации о ситуации в регионе пока нет.

Новость будет дополняться...

В ночь с 4 на 5 августа от российских обстрелов пострадал Никополь .

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