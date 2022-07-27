Об этом Еспресо .TV сообщили жители Николаева.

Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 02:00. Отбой в 4:15. Сообщения о взрывах появились около 2:45.

Официальных комментариев по поводу взрывов в Николаеве - пока нет.

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