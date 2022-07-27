В Николаеве прогремели взрывы
В ночь с 26 на 27 июля в Николаеве раздались взрывы
Об этом Еспресо .TV сообщили жители Николаева.
Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 02:00. Отбой в 4:15. Сообщения о взрывах появились около 2:45.
Официальных комментариев по поводу взрывов в Николаеве - пока нет.
Новость будет дополняться...
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