В Николаеве прогремели взрывы

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в телеграм.

"Мощные взрывы раздаются в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях! Хоть и завершился комендантский час, но воздушная тревога продолжается!" – написал он.

Тревогу объявили в 04:05, а о взрывах стало известно спустя час.

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