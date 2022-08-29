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Обновлено

Россияне обстреляли центр и жилые дома Николаева: есть погибшие и раненые

29 августа, 2022 понедельник
16:35
война с Россией

В Николаеве около 15:24 29 августа звучали мощные взрывы. Россияне обстреляли город, есть погибшие и раненые гражданские

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в телеграме.

"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие!" – подчеркнул он.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал в телеграме, что россияне бьют по центру города, также есть выходы ракет. Он призвал людей не покидать укрытий.

"Но все равно на душе радостно. Верим ВСУ!" – заметил он.

Позже глава ОВА рассказал, что оккупанты обстреливают и жилые дома. Погибли жители домов и прохожие. Кроме того, Виталий Ким призвал журналистов не сообщать подробности обстрела и проверять информацию.

Он также отметил, что коммунальщики начали расчищать улицы и убирать завалы во время обстрелов. Виталий Ким предупредил, что враг готовится нанести еще удар, и попросил горожан продолжать оставаться в укрытиях и не передвигаться автомобилями.

  • В ночь на 29 августа в Николаевской области россияне обстреляли жилые дома и хозяйственные постройки, убили человека, ранили еще одного.

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2022, понедельник
29 августа
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