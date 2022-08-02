В Николаеве прогремели мощные взрывы, есть раненые
Около 4 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города
Об этом в телеграме сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Около 4 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. По предварительным данным, один человек получил ранения", - отметил он.
Подробную информацию о последствиях обстрелов уточняют.
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