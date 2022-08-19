В Николаеве прогремели мощные взрывы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 4:03. Мэр города Александр Сенкевич в 4:06 заявил, что раздались мощные взрывы.

По состоянию на 4.18 в Николаеве продолжается тревога.

Утром, 18 августа, в 12:57 в Николаеве прогремели взрывы , два человека ранены, один погиб.

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