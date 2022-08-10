В Николаеве прогремели мощные взрывы
В ночь с 9 на 10 августа в Николаеве прогремели взрывы
Об этом Еспресо.TV сообщили жители Николаева.
Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 1:39. Взрывы прогремели чуть ли не одновременно с сиреной.
В 1:45 мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что в городе неспокойно и призвал оставаться в укрытии до отбоя тревоги.
Информации о жертвах и масштабах разрушений – пока нет.
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