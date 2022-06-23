В Николаеве прогремели мощные взрывы
Около 11:10 23 июня в Николаеве были слышны сильные взрывы, объявлена угроза артиллерийского обстрела
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в телеграм.
"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожны!" – подчеркнул он.
В городе объявили угрозу артиллерийских обстрелов.
- 22 июня в Николаевской области россияне обстреляли по меньшей мере 5 домов и ранили пятерых гражданских.
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