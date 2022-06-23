Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в телеграм.

"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожны!" – подчеркнул он.

В городе объявили угрозу артиллерийских обстрелов.

22 июня в Николаевской области россияне обстреляли по меньшей мере 5 домов и ранили пятерых гражданских.

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