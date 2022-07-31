В Николаеве прогремели громкие взрывы
В ночь с 30 на 31 июля жители Николаева слышали громкие взрывы
Об этом Еспресо.TV сообщили жители Николаева.
Воздушная тревога в Николаевской области была объявлена в 1:01. Жители города и окрестностей слышали взрывы как до тревоги, так и после.
Официальной информации о ситуации в Николаеве по состоянию на 1:25 – нет.
Новость будет дополняться...
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