Взрыв в Николаеве: россияне применили кассетные снаряды, количество погибших выросло до трех
В Николаеве прогремел взрыв в районе остановки общественного транспорта, известно о 2 погибших и 12 раненых
О взрыве в Николаеве сообщил мэр Александр Сенкевич в своем телеграме .
По его словам, россияне применили кассетные снаряды, в результате взрыва есть жертвы.
Согласно информации по состоянию на 19:20, в результате взрыва по меньшей мере три человека погибли, двенадцать получили ранения. Также есть повреждения жилых домов и электросетей.
Перед тем глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщала , что по состоянию на 18:00 было известно о 2 погибших и 12 раненых.
На месте происшествия работают необходимые службы.
- За ночь 28 сентября российские военные повредили 56 домов и объектов инфраструктуры в Николаеве.
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