О взрыве в Николаеве сообщил мэр Александр Сенкевич в своем телеграме .

По его словам, россияне применили кассетные снаряды, в результате взрыва есть жертвы.

Согласно информации по состоянию на 19:20, в результате взрыва по меньшей мере три человека погибли, двенадцать получили ранения. Также есть повреждения жилых домов и электросетей.

Перед тем глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщала , что по состоянию на 18:00 было известно о 2 погибших и 12 раненых.

На месте происшествия работают необходимые службы.

За ночь 28 сентября российские военные повредили 56 домов и объектов инфраструктуры в Николаеве.