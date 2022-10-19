В Николаеве прогремел взрыв. Разрушен памятник советскому чекисту
Вечером, 19 октября, в Николаеве прогремел взрыв, после чего стало известно, что в городе был разрушен памятник советскому чекисту
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Жители Николаева услышали взрыв около 22:30. В 22:47 Ким опубликовал фото разрушенного памятника. Однако пока нет информации, кто причастен к инциденту.
"Эпично. Российские оккупанты решили только вопрос с памятником. Если это взрыв от взрывчатки - будут отвечать по закону. Кто бы это ни был", - написал Ким.
В 22:38 в Николаевской области объявили тревогу.
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