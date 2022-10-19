В Николаеве прогремел взрыв. Разрушен памятник советскому чекисту

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Жители Николаева услышали взрыв около 22:30. В 22:47 Ким опубликовал фото разрушенного памятника. Однако пока нет информации, кто причастен к инциденту.

"Эпично. Российские оккупанты решили только вопрос с памятником. Если это взрыв от взрывчатки - будут отвечать по закону. Кто бы это ни был", - написал Ким.

В 22:38 в Николаевской области объявили тревогу.

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