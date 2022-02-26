В Николаеве продолжаются взрывы и выстрелы

Об этом пишет Общественное Николаев.



По состоянию на 3:20 взрывы в городе продолжались. В 3:33 сообщили о выстрелах. По состоянию на 3:43 звуки взрывов и выстрелов звучали 30 минут. В 3:45 выстрелы продолжались.



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