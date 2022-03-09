В Николаеве поймали сбежавшего из воинской части в Одессе дезертира
Бойцы Николаевской областной стражи поймали сбежавшего из воинской части в Одессе дезертира
Об этом сообщает Энергоатом в Telegram.
Дезертира уже передали местным стражам порядка.
"В Николаеве бойцы Николаевского областного караула задержали мужчину, который оказался дезертиром. Мужчина сбежал из воинской части в Одессе. Он передан правоохранителям для установления всех обстоятельств и принятия решения", - говорится в сообщении.
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