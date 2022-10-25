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В Николаеве поймали "блогеров", которые сливали места дислокации ВСУ и готовили сюжеты для роспропаганды

25 октября, 2022 вторник
11:21
Общество

СБУ задержала в Николаеве двух агентов российских спецслужб, занимавшихся скрытой подготовкой сюжетов для кремлевских информресурсов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Злоумышленники занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информресурсов. В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации", - говорится в сообщении.

Согласно информации, для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за блогеров, якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в Николаевской области.

В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили связных российской агентуры. Ими оказались несколько представителей информационного агентства Кремля РИА Новости.

Именно они определяли тематику пропагандистских материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву.

"Еще одной задачей злоумышленников был сбор разведданных о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах, за что предатели получали финансовое вознаграждение", - сообщили в СБУ.

Также они сливали агрессорам сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра.

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