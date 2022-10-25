В Николаеве поймали "блогеров", которые сливали места дислокации ВСУ и готовили сюжеты для роспропаганды
СБУ задержала в Николаеве двух агентов российских спецслужб, занимавшихся скрытой подготовкой сюжетов для кремлевских информресурсов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
"Злоумышленники занимались скрытой подготовкой заказных сюжетов для кремлевских информресурсов. В своих материалах призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства областной военной администрации", - говорится в сообщении.
Согласно информации, для маскировки подрывной деятельности предатели выдавали себя за блогеров, якобы информирующих граждан о внутренней обстановке в Николаевской области.
В результате следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили связных российской агентуры. Ими оказались несколько представителей информационного агентства Кремля РИА Новости.
Именно они определяли тематику пропагандистских материалов, а также сроки их подготовки и передачи в Москву.
"Еще одной задачей злоумышленников был сбор разведданных о местах временной дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах, за что предатели получали финансовое вознаграждение", - сообщили в СБУ.
Также они сливали агрессорам сведения о последствиях регулярных ракетно-артиллерийских обстрелов областного центра.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 38.28Продажа 39.34
- Актуальное
- Важное