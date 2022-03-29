В Николаеве переименуют Московскую улицу в Мариупольскую

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.



Такое решение принял мэр Николаева Александр Сенкевич.



"Уверен, она станет украшением свободного Николаева, а процветающий Мариуполь будет настоящей гордостью независимой Украины", - сообщил советник городского головы Иван Смиренский.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 27 марта заявил, что город полностью разрушен российскими оккупантами и нуждается в полной эвакуации. По его словам 90% жилищного фонда города так или иначе пострадали.



В пресс-службе Мариупольского городского совета добавляют: "Уверены, что очень скоро в свободном Мариуполе появится улица в честь города-героя Николаева. Вместе к победе!".

Напомним, украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал погиб, защищая город Мариуполь от российских оккупантов.