В Николаеве переименуют Московскую улицу в Мариупольскую
Московскую улицу в Николаеве переименуют в честь Мариуполя
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Такое решение принял мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Уверен, она станет украшением свободного Николаева, а процветающий Мариуполь будет настоящей гордостью независимой Украины", - сообщил советник городского головы Иван Смиренский.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко 27 марта заявил, что город полностью разрушен российскими оккупантами и нуждается в полной эвакуации. По его словам 90% жилищного фонда города так или иначе пострадали.
В пресс-службе Мариупольского городского совета добавляют: "Уверены, что очень скоро в свободном Мариуполе появится улица в честь города-героя Николаева. Вместе к победе!".
- Напомним, украинский чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал погиб, защищая город Мариуполь от российских оккупантов.
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