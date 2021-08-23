В Николаеве открыли 72-метровый флагшток с использованием особого архитектурного решения
В Николаеве в День Государственного Флага подняли самый большой в области государственный флаг и новый флагшток высотой 72 метра
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Флагшток был создан по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Он расположен в парке "Юных героев".
"Николаевщина стала одной из 13 областей Украины, которая присоединилась к акции установления крупнейших флагштоков с Государственным Флагом. Одновременно подобные торжества проходили в Черкасской области при участии президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении ОГА.
Размер полотна флага составляет 12 на 18 метров, площадь - 216 кв. м. Весит он 30 кг.
Вокруг стелы с государственной символикой строители обустроили площадку в окружении подпорных стен с отделкой письмами легированной стали CORTEN (Кортен). Эта сталь во всем мире и в Украине служит материалом для сооружения зданий и используется для реконструкции исторических сооружений и создания произведений современного искусства - скульптурных композиций, памятников, мостов. В Николаеве ее применили впервые.
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