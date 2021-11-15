В Николаеве откроют три пункта прививок против коронавируса для детей
В Николаеве планируют открыть три пункта вакцинации против коронавируса для детей. Соответствующие документы уже подали в Минздрав.
Об этом в Facebookнаписал городской голова Николаева Александр Сенкевич.
“В Украине вакцинировать от "ковида" начали детей от 12 лет. Для детей мы планируем открыть отдельные три пункта вакцинации на базе поликлинических отделений городской детской больницы №2”, - заявил мэр.
По его словам, соответствующие документы уже подали в Министерство здравоохранения.
Сенкевич добавил, что в Николаеве прививки уже получили 633 ребенка (это 2,2% от количества жителей города в возрасте от 12 до 18 лет).
- Напомним, за минувшие сутки, 14 ноября, в Николаеве выявили 844 случая коронавируса. Умерли 17 человек, поправились 779 человек.
- 13 октября Минздрав разрешил вакцинацию детей в возрасте от 12 лет.
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