В Николаеве от вражеских ракет 5 человек ранены, повреждены многоэтажки и здания инфраструктуры

Об этом информирует в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич .

В результате ночных обстрелов, 13 мая, ракеты РФ повредили пять объектов городской инфраструктуры. В частности, пострадали окна и кровли. На одном из коммунальных предприятий испорчены два автомобиля.

Также повреждено более 10 жилых многоэтажек.

Обошлось без жертв, однако 5 местных жителей получили ранения.

"На местах целый день работают наши коммунальщики. Они раздают людям пленку и помогают забить поврежденные окна", - пишет мэр Николаева.

В результате обстрелов оккупантов в ночь на 13 мая повреждены две станции очистки воды на одном из объектов ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". Россияне также обстреляли здание детского сада и детскую библиотеку в Николаеве.

11 мая РФ обстреляла Николаевщину запрещенными кассетными боеприпасами.

6 мая украинские десантники-артиллеристы показали видео уничтожения российского "Урала" с боекомплектом и блиндажем.

4 мая вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей ВСУ возобновили контроль территории 4 населенных пунктов.

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