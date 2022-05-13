В Николаеве от вражеских ракет 5 человек ранены, повреждены многоэтажки и здания инфраструктуры
В разных районах Николаева возникали пожары из-за обломков и боеприпасов, также повреждены две системы очистки воды
Об этом информирует в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич .
В результате ночных обстрелов, 13 мая, ракеты РФ повредили пять объектов городской инфраструктуры. В частности, пострадали окна и кровли. На одном из коммунальных предприятий испорчены два автомобиля.
Также повреждено более 10 жилых многоэтажек.
Обошлось без жертв, однако 5 местных жителей получили ранения.
"На местах целый день работают наши коммунальщики. Они раздают людям пленку и помогают забить поврежденные окна", - пишет мэр Николаева.
- В результате обстрелов оккупантов в ночь на 13 мая повреждены две станции очистки воды на одном из объектов ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". Россияне также обстреляли здание детского сада и детскую библиотеку в Николаеве.
- 11 мая РФ обстреляла Николаевщину запрещенными кассетными боеприпасами.
- 6 мая украинские десантники-артиллеристы показали видео уничтожения российского "Урала" с боекомплектом и блиндажем.
- 4 мая вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей ВСУ возобновили контроль территории 4 населенных пунктов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.61Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное