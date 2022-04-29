В Николаеве оккупанты ракетным ударом разрушили предприятие по изготовлению стройматериалов

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Фейсбуке.

"Николаев оказался под ракетными ударами. Утром решисты обстреляли одно из предприятий Николаева. Ракетным ударом разрушены производственные помещения по изготовлению строительных материалов. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.



Кроме этого, оккупанты продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже в Херсонской и Николаевской областях. Однако за прошедшие сутки ни атаковать, ни продвинуться оккупантам не дали подразделения украинской армии. Зато эффективным применением ракетно-артиллерийских ударов было уничтожено 14 российских захватчиков, бронированная и автомобильная техника, средства артиллерийско-ракетного поражения.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 26 апреля заявил, что Николаев не ожидает нового наступления российских оккупационных войск.