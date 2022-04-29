В Николаеве оккупанты ракетным ударом разрушили предприятие по изготовлению стройматериалов
В Николаеве ракетным ударом 28 апреля российские войска разрушили производственные помещения предприятия, производившего строительные материалы
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Фейсбуке.
"Николаев оказался под ракетными ударами. Утром решисты обстреляли одно из предприятий Николаева. Ракетным ударом разрушены производственные помещения по изготовлению строительных материалов. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Кроме этого, оккупанты продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже в Херсонской и Николаевской областях. Однако за прошедшие сутки ни атаковать, ни продвинуться оккупантам не дали подразделения украинской армии. Зато эффективным применением ракетно-артиллерийских ударов было уничтожено 14 российских захватчиков, бронированная и автомобильная техника, средства артиллерийско-ракетного поражения.
- Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким 26 апреля заявил, что Николаев не ожидает нового наступления российских оккупационных войск.
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