Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в телеграме.

В ночь с 25 на 26 августа в Николаеве около 00:30 раздались взрывы. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

25 августа в 14:25 был нанесен удар по населенному пункту Лупарево, Галицинской громады Николаевского района. Вследствие этого начался пожар в хозяйственном сооружении. Пострадавших нет.

Баштинский район трижды претерпел удары 25 августа: обстреливали села Широкое и Червоная Долина Широковской громады. Ночью 26 августа населенные пункты также были атакованы. Пострадавших нет, повреждено несколько сельскохозяйственных построек.

Также вечером 25 августа, около 18:40, обстреляли населенный пункт Березнеговатое Березнеговатской громады. По информации ОК "Юг", удары были нанесены реактивными системами залпового огня "Ураган". Попали по сельскохозяйственным площадям, пострадавших нет. Обстрелы этой и прилегающих территорий продолжаются.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь были относительно спокойными.

24 августа в Николаевской области задержали корректировщика огня, который передавал оккупантам информацию о размещении ВСУ.

Кроме того, за пределами Николаева вспыхнул пожар, вызванный российскими обстрелами.

Также в День Независимости оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру города.