В Николаеве ночью прогремели взрывы
За сутки оккупанты обстреляли два района Николаевщины. В ночь на 26 августа в самом Николаеве были слышны взрывы
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в телеграме.
В ночь с 25 на 26 августа в Николаеве около 00:30 раздались взрывы. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
25 августа в 14:25 был нанесен удар по населенному пункту Лупарево, Галицинской громады Николаевского района. Вследствие этого начался пожар в хозяйственном сооружении. Пострадавших нет.
Баштинский район трижды претерпел удары 25 августа: обстреливали села Широкое и Червоная Долина Широковской громады. Ночью 26 августа населенные пункты также были атакованы. Пострадавших нет, повреждено несколько сельскохозяйственных построек.
Также вечером 25 августа, около 18:40, обстреляли населенный пункт Березнеговатое Березнеговатской громады. По информации ОК "Юг", удары были нанесены реактивными системами залпового огня "Ураган". Попали по сельскохозяйственным площадям, пострадавших нет. Обстрелы этой и прилегающих территорий продолжаются.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь были относительно спокойными.
- 24 августа в Николаевской области задержали корректировщика огня, который передавал оккупантам информацию о размещении ВСУ.
- Кроме того, за пределами Николаева вспыхнул пожар, вызванный российскими обстрелами.
- Также в День Независимости оккупанты обстреляли портовую инфраструктуру города.
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