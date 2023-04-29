В Николаеве нетрезвый мужчина взорвал гранату: пострадали два человека
В Николаеве вечером 28 апреля мужчина бросил гранату после того, как ему было отказано дать две гривны. Пострадали два человека — он сам и прохожая
Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
По его словам, нетрезвый мужчина подошел к гражданам, ремонтировавшим автомобиль с просьбой дать ему две гривны. Те отказали. После чего он бросил гранату.
"Как следствие – сам злоумышленник и проходившая мимо женщина получили телесные повреждения. Сейчас им обоим врачи оказывают медицинскую помощь", - написал глава полиции области.
- Напомним, российские кафиры в ночь на 27 апреля совершили ракетную атаку "искандерами" по Николаеву, повреждены дома, есть жертвы и пострадавшие.
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