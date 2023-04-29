В Николаеве нетрезвый мужчина взорвал гранату: пострадали два человека

Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

По его словам, нетрезвый мужчина подошел к гражданам, ремонтировавшим автомобиль с просьбой дать ему две гривны. Те отказали. После чего он бросил гранату.

"Как следствие – сам злоумышленник и проходившая мимо женщина получили телесные повреждения. Сейчас им обоим врачи оказывают медицинскую помощь", - написал глава полиции области.