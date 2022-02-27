В Николаеве не проводят эвакуацию населения, был распространен фейк, - горсовет

Об этом сообщил горсовет в Telegram.



"Уважаемые николаевцы! В социальных сетях распространяют ложные сообщения об организации эквакуции населения в Николаеве. Отмечаем: это ФЭЙК. Областные и городские власти не организуют никакой эвакуации", - говорится в сообщении



Там добавили, что враг пытается распространить панику по всей стране и дестабилизировать ситуацию.



"Просим вас тщательно относиться к любым информационным сообщениям. Используйте только официальные источники. Будьте внимательны и осторожны", - подытожили в горсовете.

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