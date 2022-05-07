В Николаеве начинают возобновлять подачу воды

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

"Вчера начали наполнять наши резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Предварительно ее серьезно очищаем. Также к городской системе уже подключили часть скважин. Думаю, что завтра (8 мая, - ред) вечером вода начнет появляться в самых низких точках. Ингульского района", – написал Сенкевич.

По его словам, 9 мая начнется заполнение водой магистралей по всему городу.

"Напоминаю, что это техническая вода! Ни в коем случае ее нельзя пить или употреблять для приготовления пищи", - предупредил мэр.