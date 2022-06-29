В Николаеве на взятке 50 тыс. грн задержали командира автомобильной роты
Подполковник требовал от подчиненного солдата "ежемесячное вознаграждение" в сумме 50 тыс. грн за несоздание препятствий по службе
Об этом сообщила спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.
Как выяснило следствие, командир автомобильной роты одной из воинских частей ВСУ требовал от подчиненного солдата ежемесячное "вознаграждение" в сумме 50 тыс. грн за несоздание препятствий по службе, непроведение служебного расследования по его нарушению военной дисциплины и предоставление увольнений от службы.
29 июня во время получения части премиальных средств на сумму 15 тыс. грн, мужчину задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК РФ. Командира – при процессуальном руководстве Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере – задержали по фактам получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Готовится сообщение задержанному о подозрении и ходатайстве в суд об избрании меры пресечения.
- В Николаевской области арестовали 4 агентов РФ, которые собирали информацию о последствиях обстрелов дислокации ВСУ, военной техники и личных данных украинских защитников и передавали их куратору
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