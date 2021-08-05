В Николаеве на предприятии во время строительных работ погиб работник

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.



"4 августа в отделение полиции №3 Николаевского районного управления поступило сообщение о том, что на территории предприятия на улице Айвазовского погиб работник. На месте происшествия правоохранители установили, что во время проведения строительных работ на 58-летнего мужчины со стеллажа упала металлическая балка, от полученных телесных повреждений он скончался ", - говорится в сообщении.



По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).



Полицейские выясняют обстоятельства трагедии. Продолжается следствие.

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