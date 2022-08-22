Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграме.

Как говорится в сообщении, в Николаеве 23–24 августа не вводятся никакие ограничительные меры, однако жителям предложат работать дистанционно.

"Город мы закрывать не будем на 23–24 августа. Однако прошу всех быть максимально аккуратными. Также готовим распоряжение, где рекомендуем всем работать дистанционно в эти дни. Мы не проводим никаких мероприятий, прошу не собираться в большие коллективы в эти дни. Используйте это время для отдыха с умом", - пишет Ким.

Также Ким отметил, что украинские военные не видят перспективы быстрого продвижения врага в сторону Николаева.

"Что касается мифов, что они (российские военные, - ред.) наступают. Это, как в начале войны, раздувается, чтобы все боялись", - добавил он.

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