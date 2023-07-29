Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

Отмечается, что в частном секторе по улице Нагорной хозяин и еще четверо его знакомых решили самостоятельно разобрать кассетный снаряд. В результате боеприпас сдетонировал.

Мужчины получили осколочные ранения разной степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице.



Спикер ОК "Юг" напомнил о запрете прикасаться к найденным опасным предметам и призвал в случае обнаружения таких предметов звонить на спецлинию 102.

Фото: Взгляд Назара

Фото: Взгляд Назара