В Николаеве мужчины пытались разобрать кассетный снаряд: пятеро получили ранения
Утром субботы, 29 июля, в одном из районов Николаева раздался взрыв. Оказалось, что пятеро мужчин пытались разобрать кассетный снаряд, в результате детонации боеприпаса они получили ранения
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
Отмечается, что в частном секторе по улице Нагорной хозяин и еще четверо его знакомых решили самостоятельно разобрать кассетный снаряд. В результате боеприпас сдетонировал.
Мужчины получили осколочные ранения разной степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице.
Спикер ОК "Юг" напомнил о запрете прикасаться к найденным опасным предметам и призвал в случае обнаружения таких предметов звонить на спецлинию 102.
Фото: Взгляд Назара
Фото: Взгляд Назара
- В субботу, 15 июля, при попытке самостоятельно разобрать боеприпас погиб 59-летний житель Херсона.
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