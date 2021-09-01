В Николаеве мужчина устроил стрельбу на рынке и застрелил беспризорную собаку
На территории николаевского рынка мужчина застрелил бездомного пса
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"1 сентября на 102 поступило сообщение от граждан о том, что на территории продовольственного рынка по проспекту Центральном в Николаеве неизвестный мужчина в магазине застрелил собаку и ушел. От полученных повреждений животное погибло", - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность злоумышленника и сейчас принимают меры для его розыска.
По данному факту следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления начали уголовное производство по знакам ч. 1 ст. 299 "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжаются первоочередные следственные действия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.1
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное