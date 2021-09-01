В Николаеве мужчина устроил стрельбу на рынке и застрелил беспризорную собаку

Об этом сообщает пресс-служба полиции.



"1 сентября на 102 поступило сообщение от граждан о том, что на территории продовольственного рынка по проспекту Центральном в Николаеве неизвестный мужчина в магазине застрелил собаку и ушел. От полученных повреждений животное погибло", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность злоумышленника и сейчас принимают меры для его розыска.

По данному факту следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления начали уголовное производство по знакам ч. 1 ст. 299 "Жестокое обращение с животными". Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжаются первоочередные следственные действия.