В Николаеве можно получить бесплатные продукты в отделениях "Новой почты"

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу почтового оператора.



В частности, гуманитарную помощь можно получить в отделении №2 (ул. Мореходная, 1в/6) и отделении №3 (ул. Космонавтов, 83А).



Выдача продуктов начнется с 9 часов, при себе желательно иметь сумку или пакет. Продукты и вещи могут получить все желающие, выдавать их будут каждый день.



В компании отмечают, что эти отделения будут работать только на раздачу помощи. Это реализовано при поддержке благотворительной организации Help Ukraine.



Напомним, кафиры продолжают обстреливать Николаев в нескольких районах, но постепенно отступают. Так ситуацию в городе 15 марта обрисовала депутат Николаевского облсовета о ситуации в городе и области Виктория Москаленко.