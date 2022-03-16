В Николаеве можно получить бесплатные продукты в отделениях "Новой почты"
Крупы, воду, сок, чай, кофе, а также другие вещи гуманитарной помощи, такие как средства гигиены, одежду будут выдавать в двух отделениях "Новой почты" с 17 марта
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу почтового оператора.
В частности, гуманитарную помощь можно получить в отделении №2 (ул. Мореходная, 1в/6) и отделении №3 (ул. Космонавтов, 83А).
Выдача продуктов начнется с 9 часов, при себе желательно иметь сумку или пакет. Продукты и вещи могут получить все желающие, выдавать их будут каждый день.
В компании отмечают, что эти отделения будут работать только на раздачу помощи. Это реализовано при поддержке благотворительной организации Help Ukraine.
Напомним, кафиры продолжают обстреливать Николаев в нескольких районах, но постепенно отступают. Так ситуацию в городе 15 марта обрисовала депутат Николаевского облсовета о ситуации в городе и области Виктория Москаленко.
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